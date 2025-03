Tvzap.it - “Cercate subito riparo”. Tornado interrompe la diretta Tv, attimi di panico (VIDEO)

Momenti di puro terrore durante unatelevisiva in Florida. Il meteorologo Brooks Garner, in onda oggi su Fox35, stava aggiornando gli spettatori sull'emergenzaquando si è reso conto che la stessa stazione televisiva era stata colpita dalla violenta perturbazione. . In pochi secondi, il vento ha iniziato a far volare detriti, costringendo il giornalista are la sua analisi per mettere in guardia i colleghi e invitarli a cercareimmediato.laTv di Brooks GarnerIl meteorologo Brooks Garner, mentre segnalava l'allarme per le contee di Seminole e Volusia, ha visto i detriti volare nel cielo e, senza esitazione, ha urlato ai colleghi di cercareimmediato.