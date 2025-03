Ilgiorno.it - Centro per i rimpatri di Milano come un lager: “Condizioni disumane”. I gestori di via Corelli a processo

– Andranno aAlessandro Forlenza e Consiglia Caruso, amministratori di fatto e di diritto della Martinina srl, e la stessa società che gestiva ilpermanenzadi via. Il procedimento è scaturito dall’indagine per frode in pubbliche forniture e turbativa d’asta, coordinata dai pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri e condotta dal Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza, che aveva documentato le” e “infernali” in cui erano trattenuti i migranti all’interno del. Lo ha deciso il gup di Mattia Fiorentini, al termine dell’udienza preliminare, fissando la prima udienza per il 23 maggio davanti alla decima sezione penale., migranti nudi sotto la pioggia neldi permanenza per idi via: il video Il 13 dicembre 2023 i pm avevano ottenuto il sequestro del ramo di azienda della Martinina che gestiva il Cpr (sulla base di un bando emesso della Prefettura), che era poi finito in amministrazione giudiziaria e, infine, affidato ad una nuova società dopo un altro bando.