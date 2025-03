Ilrestodelcarlino.it - Cento giorni all’esame. Tanto sale, divertimento e pure qualche eccesso: esplose bombe carta

Tradizione rispettata, come ogni anno, per gli studenti piceni che questa estate saranno impegnati con gli esami di maturità. Ieri, infatti, i ragazzi hanno celebrato i ‘, facendo partire il conto alla rovescia, gettando ilfuori dagli istituti scolastici e sperando di assicurarsi un po’ di fortuna. Gli studenti delle classi quinte hanno cosparso dile strade antistanti le rispettive scuole superiori prima di partire tutti insieme alla volta di San Gabriele e Santa Rita da Cascia. I due santuari, da sempre, rappresentano due tra le mete ideali per celebrare ie per pregare affinchè possa andare tutto per il verso giusto. In entrambe le chiese, ovviamente, si è svolto il rituale della benedizione delle penne. Oltre al sacro anche il profano: pranzi con gli amici di classe e riti scaramantici per esorcizzare la paura per l’esame di maturità.