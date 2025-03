Quifinanza.it - Cene a pagamento con Trump, 5 milioni per un incontro privato con il presidente

Pagare per cenare con unin carica: A Mar-a-Lago, la residenza di Donaldin Florida, è possibile. Stando a quanto emerso dai media americani, leader d’azienda e imprenditori stanno sborsando fino a 5di dollari per ottenere uncon ildegli Stati Uniti.Per chi non può permettersi una cifra simile, è disponibile un’opzione più “economica”: un milione di dollari per una cena in compagnia delmonetizza il suo tempo: si paga 1 milione per una cenaGli eventi esclusivi si svolgono nella sontuosa tenuta di Donalda Palm Beach. È quanto emerso da un’inchiesta di Wired Usa, che riporta testimonianze anonime di persone con conoscenza diretta degli incontri riservati organizzati nella residenza dell’ex.Attraverso una serie di agganci, i giornalisti che hanno indagato sulle feste sono riusciti a ottenere prima un invito per una candlelight dinner con il, dove era specificato che la partecipazione era limitata e riservata solo a chi fosse disposto a versare un milione di dollari a persona.