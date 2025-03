Sololaroma.it - Celik out con l’Athletic, non solo Rensch: la Roma ha più soluzioni

Leggi su Sololaroma.it

C’è sicuramente una cosa che abbiamo imparato da Ranieri in questi ultimi due mesetti: tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. La gestione delle energie tra campionato ed Europa è stata costante, in unache ha cambiato pelle di continuo senza mai dare indicazioni precise su quale potesse essere l’11 titolare per ogni gara. Scelte molto spesso anche sorprendenti operate dal tecnico di Testaccio, che per ora ha sempre avuto ragione lui, grazie ad un gruppo coeso che gli ha dato risposte positive, qualsiasi fossero gli interpreti utilizzati.E capita dunque che ad Empoli venga rilanciato Salah-Eddine, o addirittura rispolverato un Abdulhamid che non vedeva il campo dal ko col Como (escluso un minuto di numero giocato nel 3-2 al Porto). Chissà cos’ha in serbo Ranieri per la gara controdi giovedì, consapevole che, quasi sicuramente, dovrà fare a meno di: il turco è alle prese con una lesione al tendine congiunto del bicipite femorale sinistro, ed un recupero in extremis appare quantomeno rischioso.