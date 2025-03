Iltempo.it - "C'è sangue dappertutto": dalla telefonata di Stasi alla condanna. Le tappe dell'omicidio di Chiara Poggi

“Mi serve un'ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. al 29, una via senza uscita, la trova subito, credo che abbiano ucciso una persona.non ne sono sicuro, forse è viva. Adesso sono andato dai carabinieri.c'è tantoe lei è sdraiata per terra”. È l'incredibileal 118, con un tono di voce quasi distaccato, che Albertofece il 13 agosto 2007 e che è entrata al processo che si è concluso, dopo due assoluzioni, con lain via definitiva a 16 anni di carcere per l'di, il caso che oggi si riapre con l'iscrizione nel registro degli indagati, per concorso in, di Andrea Sempio, l'amico del fratelloa vittima, all'epoca 19, il cui dna è stato trovato sulle unghieera quella persona riversa a terra senza vita, in una pozza di, per la quale, quel pomeriggio, chiamò il 118, senza neppure indicarla come la fidanzata.