Ilrestodelcarlino.it - "C’è rammarico, discutibile l’espulsione: ora il rush finale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un derby dove le polemiche non sono mancate, come i gol e i cartellini. In casa Castelfidardo fa discutere il doppio giallo, con conseguente rosso, sventolato a Nanapere poco dopo la mezz’ora che ha condizionato e non poco la partita pareggiata alla fine contro la Recanatese. L’ha detto a caldo mister Marco Giuliodori, lo ribadisce anche il capitano Gianmarco Fabbri. "Giocando in inferiorità numerica si è rivelata una partita tosta, non è stato semplice. Siamo partiti un po’ a rilento - ammette il difensore, uno dei migliori in campo - dovevamo prendere un po’ le marcature, perché non andavamo uomo contro uomo. La Recanatese ha trovato il gol dopo 5-6 minuti, quindi a caldo poteva un po’ destabilizzarci, invece ci siamo messi sotto, abbiamo pareggiato, poi stavamo iniziando a spingere e a trovare buone trame di gioco, ma c’è statadi Nanapere".