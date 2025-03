Anticipazionitv.it - C’è Posta per Te, Carlo Raito rompe il silenzio: accuse e retroscena su Serena

La puntata dell’8 marzo di C’èper Te ha portato sotto i riflettori la storia di, sua madre Maria Rosaria e l’ex compagna. Dopo la trasmissione,ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti tramite un lungo post su Facebook. Nel messaggio, ha fatto gravicontro, parlando di violenza, furti e offese gratuite. Il pubblico si è diviso tra chi sostienee chi crede cheabbia agito per amore. Scopriamo nel dettaglio cosa ha scritto.ildopo C’èper TeDopo la sua partecipazione a C’èper Te,ha deciso di chiarire la sua posizione. In un lungo post su Facebook, ha esordito dicendo: “Non è un modo per giustificarmi, non l’ho fatto nemmeno in trasmissione e non ho intenzione di farlo ora”.