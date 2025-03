Lanazione.it - "C’è bisogno di tramvia. Ma anche di incentivi"

Leggi su Lanazione.it

Da sempre la Piana è uno dei cuori pulsanti dell’economia toscana e continua a mantenere questo ruolose la crisi, in particolare in alcuni comparti, si fa sentire. Così come si fanno sentire i problemi legati alle infrastrutture che non ci sono o che non sono efficienti. Ne parliamo con Alice Piazzesi di Mokalux, azienda che opera nella torrefazione con sede a Calenzano e con un punto vendita, aperto a Sesto Fiorentino. Quali sono le maggiori difficoltà in termini di infrastrutture che affrontate ogni giorno?"Sicuramente quelle legate ai trasporti, la zona di Calenzano, ad esempio, è molto carente da questo punto di vista in particolare riguardo ai trasporti ferroviari. Questo rappresenta una difficoltà sia per i dipendenti sia per i clienti che devono raggiungere le aziende. Dovrebbero esserci una particolare attenzioneper i collegamenti con Firenze: il fatto di non poter avere a disposizione laè un handicap.