CdS – ufficiale il rinnovo con la Roma tutti i dettagli

2025-03-11 18:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:– Lae Paredes avanti insieme per un’altra stagione, fino al 2026: adesso ildel contratto è. Il club giallorosso ha annunciato il prolungamento del centrocampista argentino con un comunicato: “L’ASè lieta di annunciare che Leandro Paredes ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Il centrocampista, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha legato una parte considerevole della sua prestigiosa carriera ai colori giallorossi. Arrivato nella Capitale nel 2014 dal Boca Juniors, ha vestito il giallorosso in due differenti parentesi: nelle stagioni 2014-15, 2016-17, per poi tornare nell’estate del 2023. Conta 129 presenze e 10 gol in tutte le competizioni con questa maglia.