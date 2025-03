.com - CCCP – Ultima Chiamata. Dal 30 giugno al 30 luglio il tour del commiato

Il 28 marzo uscirà in audio e video lo spettacolo di parole e musica dei– Fedeli alla linea “Gran Gala Punkettone” (USM / Universal Music Italia). Verrà proiettato in anteprima nazionale il 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia alla presenza della band.Gran Gala Punkettone 2023 (1) ©Andrea Mazzoni – Archivio della Fondazione I Teatri Reggio Emilia 2033Il “Gran Gala Punkettone” andava in scena il 21 e 22 ottobre 2023: quasi trentaquattro anni dopo i loro ultimi concerti, i– Fedeli alla linea, una delle band più amate e influenti della storia del rock e del punk italiano, si ritrovavano sul palco del Teatro Valli di Reggio Emilia per festeggiare l’inaugurazione di FELICITAZIONI!, la mostra tenutasi ai Chiostri di San Pietro nel cuore della città emiliana e che registrò oltre 45mila visitatori.