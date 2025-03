Lanazione.it - Cave di Carrara e ambiente: violazioni al monte. Raffica di multe alle imprese

, 11 marzo 2025 –diper tutta una serie diche vanno dalla mancata pulizia dei piazzali alla gestione non conforme delle acque di lavorazione. Scattano i controlli ale per gli imprenditori sono in arrivosalate. Il settoree marmo di palazzo civico ha sanzionato tutta una serie di comportamenti alin violazione della legge regionale numero 35. Il “record" dispetta alla Cooperativa cavatori di Lorano, che ha totalizzato quattro sanzioni per un importo complessivo di 26mila euro. Seguono la società Escavazione Marmi Tecchione, che invece dovrà pagare 2mila e 500 euro e la Caro & Colombi che dovrà sborsare 5mila. Nello specifico la Cooperativa cavatori di Lorano “ha violato i contenuti dell’autorizzazione all’attività estrattiva – si legge nell’apposita ordinanza dirigenziale a firma del dirigente del settore Marmo, Giuseppe Bruschi – in quanto la gestione non è risultata conforme al progetto autorizzato e non è stato rispettato il cronoprogramma consegnato nel 2022”, per cui dovrà pagare 7mila e 500 euro.