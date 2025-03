Cavalli | il mediatore il falco e lo sparigliatore

Leggi su Liberoquotidiano.it

In principio erano ventiquattr'ore, poi sono diventati sei mesi, il tempo necessario secondo Donald Trump per porre fine al conflitto Russia-Ucraina a partire dall'inizio del suo mandato. All'inizio del quarto anno di guerra, un milione e centomila morti dopo, con la consapevolezza del fallimento della strategia Biden fatta di sanzioni, isolamento e assistenza militare a Kiev per piegare Mosca e costringerla ai negoziati, con un battibecco in diretta televisiva nello Studio Ovale di cui leggeranno i posteri nei libri di storia, oggi, allegria di naufragi, ricominciano i negoziati in Arabia Saudita, a Gedda. La delegazione americana sarà identica a quella che il 18 febbraio scorso aveva stabilito i termini dell'accordo per l'estrazione di minerali: il segretario di Stato Marco Rubio, il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz e l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff.