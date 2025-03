Panorama.it - Cauto ottimismo ai colloqui di pace a Gedda

«Ci stiamo arrivando». Così il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz, ha risposto a un giornalista che gli chiedeva un aggiornamento suiin corso acon i rappresentanti ucraini. Waltz e il Segretario di Stato Marco Rubio sono stati fermati dai cronisti nella hall dell'hotel Ritz-Carlton, sede delle trattative. L'incontro, decisivo per le dinamiche geopolitiche della regione e non solo, prosegue tra attesa e la massima riservatezza. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha evitato di rispondere alla domanda se Mosca sarebbe disposta ad accettare un cessate il fuoco parziale in Ucraina nel caso in cui venisse proposto da Kiev. « È del tutto impossibile parlare di posizioni per ora », ha dichiarato all’agenzia Tass Peskov, sottolineando che «solo oggi gli Stati Uniti sapranno dall'Ucraina fino a che punto Kiev è pronta per la» Il portavoce ha inoltre definito prematuro discutere i dettagli delle possibili soluzioni: «Sarebbe una grande stupidità estrarre ora alcuni frammenti dai piani di soluzione», ha concluso.