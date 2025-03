Dayitalianews.com - Catania, arrestati due stranieri trovati in possesso di mezzo chilo di sostanze stupefacenti

I poliziotti della Questura dihanno arrestato due spacciatori, un tunisino di 20 anni e un cubano di 43 anni, per detenzione diai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.In una prima fase, gli agenti della squadra volanti hanno intercettato un gruppo diche stavano stazionando, in modo sospetto, in una viuzza del quartiere San Berillo. Alla vista dei poliziotti, gli uomini, con uno scatto fulmineo, hanno tentato di dileguarsi, cercando di disperdersi nella zona.La fuga di uno degli individui coinvolti è durata pochi istanti, dato che i poliziotti sono riusciti a fermarlo dopo un inseguimento di circa dieci metri. L’uomo ha tentato disperatamente di liberarsi, scalciando contro uno degli agenti nel vano tentativo di sfuggire al controllo.