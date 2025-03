Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, l’ultimo atto di ‘Poetico’

La millenaria fortezza disi fa teatro per ospitaredei cinque appuntamenti di ’Poetico, Festival della Poesia d’autore’, rassegna culturale organizzata da Metropolis e Teatro delle forchette. Un’iniziativa volta a celebrare la poesia moderna e i migliori autori dello scenario letterario nazionale ‘calati’ in luoghi significativi dei territori coinvolti nel progetto. Giovedì alle 18 il maniero sulla rupe ospiterà il monologo di Gian Ruggero Manzoni, già protagonista lo scorso dicembre di una performance nelle carceri del Palazzo pretorio, dove i rei venivano detenuti in attesa dell’esecuzione capitale. "Un’interpretazione che ha portato la poesia, la cultura e la riflessione sull’uomo in un luogo angusto in cui si sono verificate nella storia le più terribili espressioni di violenza, coercizione e autoritarismo umano – spiega il sindaco diTerme e Terra del Sole, Francesco Billi –.