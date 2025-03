Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, presi i ladri seriali del bocciodromo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 11 marzo 2025 - A più riprese hanno puntato al circolo Arci di, con annesso, forzando la porta di servizio sul retro per poi rubare fondo cassa, generi alimentari e dolciumi. In più occasioni hanno messo a segno i loro furti. Ma al settimo tentativo sono stati sordai carabinieri, che hanno identificato una coppia del paese, denunciata per concorso in furto aggravato e continuato. Ma la lezione non è bastata, visto che poco dopo essere usciti dalla caserma sarebbero tornati a rubare nello stesso circolo di via Petrarca. Nonostante abbiano coperto il volto, sono stati identificati dalle immagini della videosorveglianza grazie al fatto che avevano gli stessi vestiti indossati in caserma durante la denuncia. Si tratta di un uomo di 36 anni e della compagna 35enne, entrambi residenti a