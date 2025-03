Anteprima24.it - Castel San Giorgio, nuovo allarme bomba: carabinieri al Comune

Tempo di lettura: < 1 minutoUna telefonata anonima nel pomeriggio di oggi che avvertiva per la presenza di unaall'interno deldiSanha reso necessario far allontanare dagli uffici comunali, che erano aperti per il rientro pomeridiano tutti i dipendenti. Torna così la paura all'interno del municipio guidato dalla sindaca Paola Lanzara, dopo l'ordigno fatto esplodere due notti fa davanti all'ingresso della portone dove sono ancora evidenti gli ingenti danni provocati dall'esplosione. Sul posto per le verifiche sulla eventuale presenza sono giunte diverse pattuglie deie in ausilio anche l'unità cinofila. Al momento l'non ha dato nessun tipo di riscontro.