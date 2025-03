Inter-news.it - Cassano: «Inter-Monza, vittoria merito di Inzaghi! Vi spiego»

Antonio, probabilmente per la prima volta in stagione, ha fatto i complimenti a Simonesu VivaElFutbol per ladell’sul.MERITI! – Antonioanalizza in questo modo: «L’ha giocato ad una porta. Ha preso un grandissimo gol e uno per superficialità. Ilha fatto partita di grande onore e orgoglio, ma i nerazzurri hanno meritato. Sapete cosa penso dell’allenatore ma sul 2-0 era carico. Entrava dentro il campo, dava tantissime energie anche nei momenti di difficoltà. Mi è piaciuto nell’idea di mettere Correa al posto di Zielinski evitando Zielinski. Ha messo 3-4-1-2, tutti avanti. Correa dopo il gol ha fatto la mezzala e ha giocato bene. Calhanoglu lo stiamo rivedendo bene, ha fatto un gol stratosferico.ha vinto la partita contro ile bisogna dare i meriti a lui».