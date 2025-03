Ilnapolista.it - Cassano: «Giuntoli dovrebbe spiegare perché ha mandato via Allegri, Thiago Motta ha fatto molto peggio»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonionon ha parlato solo del nuovo assetto del Napoli di Conte durante la trasmissione Twitch ‘Viva El Futbol’, condotta insieme a Lele Adani e Nicola Ventola. L’ex calciatore, dopo la pesante sconfitta della Juventus, travolta dall’Atalanta 4-0 all’Allianz Stadium nell’ultimo turno di campionato, ha usato parole dure per commentare l’operato del tecnico bianconero:«In questo momento è improponibile, non ha lo status per allenare la Juventus. Visto che il disastro è stato, adirei che, tornando indietro, non avrei maivia.Quando cambieranno l’allenatore, bisogna fare anche una ramanzina a, che ha messo la faccia sui calciatori e che ha preso anche la scelta di mandare via. A me di lui non frega niente, non ci parlo più, non stravedo per lui e non ti dà niente a livello di calcio.