Juventusnews24.com - Cassano fa dietrofront: «Un errore mandare via Allegri, ad oggi Thiago Motta è improponibile. Vi dico la mia sulle scelte di Giuntoli»

di Redazione JuventusNews24ha parlato del momento in casa Juventus e del cambio in panchina: le dichiarazioni dell’ex attaccantefa. A Viva el Futbol, l’ex attaccante è tornato a parlare così di Juventus. Il suo commento sui bianconeri e su– «Bisogna fare una ramanzina a. Lui ci ha messo la faccia sui giocatori che ha preso. Sull’allenatore che ha mandato via,. Io non stravedo per, è un allenatore che a livello di calcio non ti dà niente, ma tornando indietro. Stiamo assistendo ad un disastro: in 40 anni non ho mai visto una squadra contestata con i tifosi che va via dallo stadio prima. Nessun giocatore valorizzato, 225 milioni spesi sul mercato, figure di m***a. Ricordo il disastro di Haifa con, con Empoli e Atalantaha fatto peggio.