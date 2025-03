Internews24.com - Cassano esalta Inzaghi: «Gli rompo sempre i c…i, ma col Monza la vince lui con qeusta mossa»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Glii c.i, ma collalui con». Le parole dell’ex attaccanteA Viva el Futbol Antoniotorna a parlare della vittoria in rimonta dell’Inter colin Serie A.Le sue parole: «L’Inter ha strameritato dire, ilha avuto grande orgoglio. L’Inter ha giocato esclusivamente lì, il primo gol lo ha preso per superficialità, il secondo è stato un grandissimo gol. Sapete come la penso io su, lo attaccoil cazzo, ma sul 2-0 era in panchina avvelenato, era carico, spronava la squadra anche nelle difficoltà. Mi è piaciuta molto la scelta di mettere dentro Correa, 3-4-1-2. Quando l’ha ribaltata gli ha fatto fare la mezzala alla Mkhitaryan. Ci ha messo mano e benendo la partita lui,, è giusto dargli dei meriti.