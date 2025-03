Rompipallone.it - Cassano ci va giù pesante: che batosta per la Juve, l’ha detto davvero

si è ritrovato a parlare dell’attuale situazione dellantus e ha espresso delle considerazioni negative sul suo allenatoreLantus non sta attraversando un periodo semplice, anzi. Non ci sono certezze per nessuno, specialmente per il suo allenatore Thiago Motta, il quale dovrà fare i conti con il suo destino alla Vecchia Signora, che dipenderà dal suo operato e dai risultati che prossimamente otterrà.Ci sono stati tanti pareggi e sconfitte in campionato e una squadra come lantus non può permetterselo. In Champions League e in Coppa Italia non sono stati raggiunti i risultati sperati: c’è stata l’eliminazione dei bianconeri ai playoff di Champions League e l’amara sconfitta contro l’Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia.L’obiettivo in Campionato è ormai quello di mantenere il quarto posto per garantirsi l’accesso alla prossima Champions, e chissà, magari salire anche di classifica.