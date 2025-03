Tg24.sky.it - Caso Serena Mollicone, la Cassazione dispone dell'Appello bis

Ci sarà un nuovo processo diper il delitto di Arce in cui morì. Lo hanno deciso i giudici diaccogliendo l'istanzaa Procura generalea Corte d'di Roma contro l'assoluzione'ex comandantea caserma di Arce, Franco Mottola,a moglie Anna Maria e del figlio Marco che erano accusati'omicidio avvenuto nel giugno del 2001 nel centro del Frusinate. Gli unici tre imputati rimasti nel procedimento sono Franco, Annamaria e Marco Mottola, rispettivamente l'ex comandantea caserma dei Carabinieri di Arce, sua moglie e suo figlio. Sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere, erano stati assolti sia in primo che in secondo grado.