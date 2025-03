Lettera43.it - Caso Menendez, il procuratore distrettuale chiede che i fratelli restino in carcere

Si allunga la via per la libertà di Erik e Lyle, inda 35 anni per aver assassinato il padre José e la madre Kitty a Beverly Hills. Ildella contea di Los Angeles Nathan Hochman, subentrato a dicembre a George Gascón, si è opposto a una nuova sentenza per i due, in quanto non avrebbero dimostrato piena consapevolezza dei loro crimini. A ottobre, il suo predecessore si era espresso a favore della riduzione della condanna da 50 anni all’ergastolo, il che li avrebbe resi immediatamente idonei per la libertà vigilata. Immediata la replica dei parenti dei: «Sta giocando con loro e li sta tenendo in ostaggio»., le parole dele la replica della famigliaPur non avendo messo mai in dubbio la colpevolezza di Erik e Lyle per gli omicidi dei genitori, l’exaveva chiesto una condanna per omicidio colposo che tenesse conto dei continui abusi subiti, che li avrebbero spinti ad agire per legittima difesa.