Caso Maradona | Inizia il Processo ecco chi rischia 25 Anni

, dopo oltre tredalla scomparsa del Pibe de Oro, si apre ilcontro chi avrebbe dovuto salvarlo.il: sette imputati, accusa di omicidio con dolo eventuale. Oggi, nel tribunale di San Isidro, sobborgo di Buenos Aires, si apre unche potrebbe riscrivere la storia della scomparsa di Diego Armando. Sono sette le persone a giudizio, tra medici, specialisti e infermieri, accusati di omicidio con dolo eventuale per la morte dell’ex campione, avvenuta il 25 novembre 2020.chi potrebbe pagare per la morte del campione Cityrumors.it foto Ansa, icona mondiale del calcio, è morto a 60per un arresto cardio-circolatorio mentre si trovava in una residenza privata, in seguito a un intervento chirurgico alla testa. Ma secondo la procura generale, la sua morte poteva essere evitata.