Ilgiorno.it - Caso Maccarani, lo psicologo e il nutrizionista delle Farfalle? “Non erano indipendenti: confidenze riferite all’allenatrice”

Leggi su Ilgiorno.it

Desio (Monza e Brianza) – Disturbi alimentari, distorsione dell’immagine corporea, amenorrea, acne da stress, perdita di capelli, insonnia, attacchi di panico, incubi notturni, emicranie ricorrenti. Ma anche denti rovinati, pomeriggi passati “davanti all’acqua del water”. E dalla psicologa di nascosto “perchè non volevo passare per debole o pazza”. Ragazze “con caratteristiche fisiche e caratteriali diverse, provenienti da contesti familiari e sociali differenti”, le cui ricostruzioni sui presunti abusi subiti in palestra da Manuela“sono molto simili”. Come i loro messaggi. “Bilancia nel cervello. Ma poi le scene sono da manicomio. Tutte nude in fila. Non si può vedere. Beh basta ecco. Fine di questa storia di m.”. E senza reggiseno, perché “poteva influire negativamente sul risultato”.