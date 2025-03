361magazine.com - Caso Lacerenza: il lato oscuro della Milano dorata

Soldi, eccessi e celebrità in un racconto che la televisione (e Fabrizio Corona) non vedevano l’ora di trasformare in spettacoloUn cognome che sembra uscito da un romanzo noir e una storia che mescola lusso sfrenato, droga e personaggi sopra le righe. Ilè il riflesso di una società che ama guardare senza pudore ildel successo, trasformandolo in un intrattenimento pruriginoso.Il renotte e i segretiGintoneriaDavidenon è solo il proprietario di un locale alla moda, è un’icona di quellaeccessiva e scintillante, dove il confine tra festa e autodistruzione si assottiglia sempre di più. Per anni, la sua Gintoneria è stata il palcoscenico di notti interminabili tra champagne a fiumi e ospiti disposti a tutto pur di farne parte. Un’ostentazione senza filtri, documentata in tempo reale sui social, dovesi è autoproclamato il “King di”, incurante delle conseguenze di una vita vissuta senza regole.