Agi.it - Caso Gintoneria: Stefania Nobile non risponde al gip

AGI -come preannunciato ha scelto di avvalersi della facoltà di nonre nell'interrogatorio di garanzia con la gip di Milano Alessandra Di Fazio dopo l'arresto con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Alle 15.30 è atteso davanti alla giudice anche l'ex compagno Davide Lacerenza chedelle stesse accuse. Entrambi sono assistiti dal legale Liborio Cataliotti. Sotto sequestro anche il noto locale notturno Lain via Napo Torriani. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, hanno permesso di accertare come l'imprenditore milanese Lacerenza, insieme all'ex compagna e Ariganello, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande di pregio, offrivano alla clientela droga e prestazioni sessuali di escort.