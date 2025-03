Ilfattoquotidiano.it - Caso Gintoneria, la figlia di Wanna Marchi e Lacerenza non rispondono alle domande dei pm. Le ragazze confermano le accuse

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. È la scelta fatta da Davidee Stefania Nobile nell’interrogatorio davanti alla gip Alessandra Di Fazio, dopo la misura cautelare dei domiciliari eseguita il 4 marzo nell’inchiesta sulla. L’ex La decisione delladie del suo ex compagno era stata anticipata dal legale Liborio Cataliotti, che poi ha confermato che per Stefania Nobile depositerà istanza al Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare. Istanza che non sarà presentata per. Alla gip la difesa non ha presentato richieste di revoca degli arresti al momento.“Noi abbiamo la massima fiducia e il massimo rispetto per questa indagine, sia nei confronti dei pm sia nei confronti della Guardia di Finanza – ha detto il legale ai cronisti – e finché ci sarò io a difendere, garantisco che quanto mi verrà concesso dai miei clienti al fine di collaborazione in questa indagine verrà fatto”.