Ilrestodelcarlino.it - Caso Ferrerio, in coma dopo il pestaggio: condannata a 12 anni ‘la mandante’

Bologna, 11 marzo 2025 –Davide, la sentenza della Corte d’appello: Anna Perugino, considerata la ‘della spedizione punitiva contro il ragazzo, è stataoggi a 12per concorso in tentato omicidio. Condannato a cinqueanche il suo compagno Andrej Gaju, sempre per concorso in tentato omicidio. Una condanna più pesante rispetto a quella inflitta in primo grado dal Tribunale di Crotone che aveva derubricato l'accusa in concorso anomalo in lesioni gravissime infliggendo una pena di 8. Condannato a 5anche il compagno della donna Andrej Gaju, di 37, accusato dello stesso reato, che in primo grado era stato assolto. La famiglia «Finalmente un giudice a Catanzaro ha dato giustizia ad una famiglia distrutta dal dolore», ha dettola sentenza Fabrizio Gallo, avvocato deiinsieme con l’avvocato Gabriele Bordoni.