Trevisotoday.it - Caso Dussmann, preoccupazione dei sindacati per il reddito delle lavoratrici

L’incontro congiunto richiesto lo scorso 28 febbraio dalla Filcams CGIL di Treviso al sindaco di Roncade e alla ditta di ristorazioneè stato differito a data da definirsi successivamente all’esitoindagini in corso in merito al rinvenimento di larve in alcuni piatti di pasta.