Secoloditalia.it - Caso Diciotti, Orfini fa il maestrino ma la Viero lo infilza: “Messaggio devastante ai trafficanti di migranti” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ildella navee la sentenza della Cassazione che sancisce il risarcimento aitiene banco nella politica e nei talk show di approfondimento. Il tema è stato affrontato durante Quarta Repubblica su Rete4. Oltre al merito giuridico della decisione della Corte, a preoccupare e a far discutere sono stati i risvolti pratici della sentenza. Perché in Italia si fa presto a dire risarcimento. Come ha spiegato il signor Luciano Di Marco, ospite di Nicola Porro, protagonista nel giugno 2019 di ungiudiziario per un crimine mai commesso. Fu accusato di una rapina commessa ad una gioielleria di Cerignola, in Puglia, diversi chilometri di distanza dal luogo della sua abitazione. Lui fu portato in carcere. “Mia moglie invece viene messa ai domiciliari con quattro minori”, ha raccontato.