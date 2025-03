Quifinanza.it - Case green in crescita, dove si comprano più immobili in classe energetica A e B

Leggi su Quifinanza.it

Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2024 sono aumentati gli acquisti diad alta efficienza(classi A e B). La loro quota sul totale delle compravendite passa dal 6,5% del 2023 al 7,8%, a dimostrazione che gli italiani sono sempre più interessati alla sostenibilità e al risparmio energetico. Un trend che è in linea con i dati dell’Agenzia delle Entrate, che segnala un incremento del 6% nelle vendite di nuove costruzioni rispetto all’anno precedente.Ma le città sono ancora lontane dalla svoltaTra le grandi città italiane, Bologna si distingue nettamente per la maggiore incidenza di compravendite diin classi energetiche A e B, che raggiungono il 13,7% del totale cittadino. Seguono Verona, con un significativo 9,3%, e Milano, con il 6,8%. Al contrario, Bari, Torino e Roma registrano percentuali più basse, intorno al 3%, mentre Firenze, Genova e Palermo chiudono la classifica con quote inferiori all’1%, evidenziando una distribuzione ancora disomogenea degliad alta efficienzasul territorio nazionale.