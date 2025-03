Ilfattoquotidiano.it - Cascina Spiotta, Azzolini: “C’ero, morirono due persone che non avrebbero dovuto”. Nel documento ai giudici: “Mara Cagol si era arresa”

Era stato prosciolto in istruttoria nel 1987, ma quel provvedimento era stato revocato dopo le nuove indagini sulla sparatoria di(5 giugno 1975, Alessandria) quando a terra uccisi rimasero un appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e, moglie di Renato Curcio. Oggi Lauro, 82 anni, ex brigatista rosso, considerato dagli inquirenti torinesi mister X (autore di un rapporto sui fatti interno alle Brigate rosse), ha dichiarato aiche sì lui era lì.SI ERA– “Ioquel giorno di 50 anni fa,dueche nonmorire”.è imputato ad Alessandria insieme a Renato Curcio e Mario Moretti, capi storici delle Brigate Rosse, i quali (non presenti in aula ad Alessandria) negano ogni coinvolgimento della vicenda.