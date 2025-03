Lanazione.it - Casa della donna di Pisa: continuano gli appuntamenti

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo - Alladigli eventi “Intorno all’8 marzo”. Martedì12 marzo, alle 16.30, al Circolo Arci Alberone si terrà la presentazione del libro "Little Girl" (Bompiani, 2024) di Alice Keller, autrice di albi illustrati, romanzi e graphic novel per bambini e ragazzi, in collaborazione con il Ceppel (Centro per il libro e la lettura). Una storia per ragazzi adatta anche agli adulti che vogliono imparare a comprendere i giovani “di oggi” tanto impegnati a essere sé stessi anche quando appaiono completamente inavvicinabili. Un racconto frizzante che parla dell’odierno con la giusta dose di spensieratezza e serietà. Il 15 marzo, alle 17, alla, sarà presentato il libro "L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia" a cura di Simona Feci e Laura Schettini (Viella, 2024).