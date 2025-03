Ilrestodelcarlino.it - "Cartelle da rottammare, il Comune dice no"

L’ex assessore al Bilancio, Gian Luigi Pepa, critica duramente la decisione dell’amministrazione comunale di non aderire alla rottamazione delleesattoriali per i tributi locali. "Ildi San Benedetto rifiuta l’opportunità della rottamazione delleesattoriali per i tributi comunali, un fatto grave di insensibilità verso i cittadini", dichiara Pepa, che ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio durante l’amministrazione guidata da Pasqualino Piunti. "La scelta di rottamare dovrebbe essere la conseguenza di rendersi conto della difficoltà vissuta da molte famiglie nel pagare regolarmente leesattoriali", aggiunge l’ex assessore, evidenziando come la pandemia abbia aggravato la situazione economica di molti contribuenti. "Il periodo del Covid è stato nefasto per molte attività lavorative e con la rottamazione dellequesti cittadini potranno sanare i propri debiti in modo più facile, dilazionando i pagamenti in più rate", afferma Pepa, criticando l’atteggiamento dell’amministrazione.