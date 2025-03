Ilgiorno.it - "Carrozze affollate, non c’è soltanto il Malpensa"

BUSTO ARSIZIO (Varese)Per i pendolari di Trenord che viaggiano ogni giorno sulla linea Novara-Milano e-Milano i problemi continuano ad essere quotidiani. Il Comitato pendolari Trenord di Busto Arsizio fa presente che "la situazione non cambia, ci sono ritardi e cancellazioni di treni comunicate all’ultimo momento sul tabellone, con tutti i disagi che questi disservizi causano a noi utenti, i problemi restano". La pagina social del Comitato registra lo scontento dei pendolari, che ricordano "non esistono solo i passeggeri di, siamo noi la risorsa di Trenord, ma le nostre richieste per avere un miglioramento del servizio restano inascoltate, così i treni nelle fasce orarie più importanti sono sovraffollati". Un altro problema è segnalato in particolare dalle pendolari, spiega Anna: "Lavoro a Milano, in un negozio, capita purtroppo di arrivare in stazione alla sera e la sorpresa è trovare la cancellazione del treno.