Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, tutti i riconoscimenti. Ora il gran finale con l’Asene che vola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la cerimonia delle premiazioni del Concorso Mascherato al Teatro Dei Filarmonici si è conclusa l’edizione 2025 deldi Ascoli. In realtà manca ancora l’ultimo atto, ovvero la premiazione del referendum ‘Che’ indetto dalla redazione del Resto del Carlino in collaborazione con la Gastronomia Migliori di Piazza Arringo. A tal proposito tra i premiati, oltre al vincitore Mario Virgulti con la mascherata ‘E sona. lu campanielle’ e a ‘Li frechì de San Temmase 4.0’ che si sono aggiudicati il premio ‘che Volerà’, verranno consegnati due ‘Asene alla Carriera’ alle coppie formate da Carmelita Galiè e Pino Di Teodoro e da Pietro Cordoni e Germano Zunica. Questi, infine, i premi speciali assegnati dalla Giuria del. Il ‘Premio Pignoloni 2025’, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Mario Castelli, mentre il ‘Premio Sandro Riga 2025’ è andato al gruppo "Li Barbi nn’Ascule".