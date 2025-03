Notizie.com - Carmine Gallo, tutto ciò che non torna nella morte e nell’inchiesta Equalize

Leggi su Notizie.com

L’autopsia per fugare ogni dubbio sulladell’ex superpoliziotto. E i verbali con le sue dichiarazioni sui quali continueranno le indagini.ciò che non(Ansa Foto) – notizie.comUfficialmente è morto per cause naturali, colpito di un infarto fulminante. Ma la Procura di Milano ha deciso ugualmente di fugare ogni dubbio attraverso l’autopsia, che verrà eseguita sul corpo dell’ex superpoliziotto domani, mercoledì 11 marzo.L’inchiestaha perso un personaggio chiave a pochi giorni dal 19 marzo, giorno in cuiera atteso al Tribunale del Riesame insieme con l’hacker Samuele Calamucci per la discussione del ricorso presentato dalla Procura di Milano.Il pm Francesco De Tommasi aveva chiesto il carcere per l’ex superpoliziotto mentre il gip aveva disposto i domiciliari.