Lidentita.it - Carmine Gallo dubbi sulla morte dell’ex “superpoliziotto”: disposta autopsia

Leggi su Lidentita.it

, ex “” di 66 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione milanese lo scorso 9 marzo., ai domiciliari per l’inchiesta Equalize, è stato colpito – come riportato dal suo legale – da un infarto fulminante, per cui non ci sono state possibilità di salvezza. La Procura di Milano ha però deciso di .”:L'Identità.