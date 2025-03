Iltempo.it - Carmine Gallo, cosa è accaduto davvero? Farmaci e resti della cena sotto esame

La Procura di Milano vuole vederci chiaro sulla morte di, l'ex super poliziotto trovato senza vita domenica scorsa nella sua casa alle porte di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 66 anni, sarebbe deceduto a causa di un infarto fulminante, ma sull'iniziano a sorgere dubbi. L'autopsia aiuterà senz'altro ad avere informazioni più certe, ma intanto sono stati messiche prendeva e gli ultimi pasti dell'uomo (ladi sabato e uno yogurt che non avrebbe mangiato). È stato dato anche ordine di condurre degli accertamenti tossicologici per verificare che non si sia trattato di un suicidio. Lo riporta Tgcom24. A rendere la vicenda ancora opaca è soprattutto il fatto che l'ex super poliziotto si trovava ai domiciliari nella sua abitazione di Garbagnate con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistemi informatici dopo l'esplosione dell'inchiesta Equalize, la società di investigazione che ha compiuto atti di dossieraggio illegale ai danni di personaggi di spicco.