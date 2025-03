Sportnews.eu - Carlos Alcaraz accede agli ottavi di finale: agli Indian Wells lo spagnolo sembra imbattibile

Proseguono gli ATPin California, loinarrestabile, travolge Shapovalov e vola dritto.Proseguono gli ATPin California, dove lo, numero tre al mondo, ha letteralmente spazzato via il canadese Denis Shapovalov con un 6-2 6-4 in quasi un’ora e mezza di match. Il campione in carica ai Masters 1000 di Californiaessere tornato in splendida forma, dopo i problemi fisici dello scorso autunno.Il tennista(Sportnews.eu)Loora vola drittodi, e in tanti scommettono che sarà lui a portare a casa il titolo, per la terza volta consecutiva. Se ci si aspettava un match equilibrato, con un Shapovalov in grande forma e agguerrito come non mai, alla fine la furia travolgente dinon ha dato modo all’avversario di combattere e di reagire, schiacciandolo sin dal primo set.