Romadailynews.it - Carceri: Radicali in minorile Casal Marmo a Roma, 60 per cento detenuti in attesa giudizio

Leggi su Romadailynews.it

Il segretario diitaliani, Filippo Blengino, insieme all’associazione “Nessuno tocchi Caino”, ha visitato ieri il carceredidel. Lo riporta una nota ufficiale. Nella struttura, il 60% deiè indi, la sezione maschile è sovraffollata, con 61 ragazzi in 52 posti disponibili, e si nota un evidente disagio psichico.“Dopo la visita all’istituto penale per minorenni, esco profondamente angosciato e commosso, e con la convinzione che lo Stato sia assente anche qui”, dichiara Blengino. Molti ragazzi mostrano segni evidenti di autolesionismo, in particolare tagli sulle braccia. Il personale è costretto a sopperire alle mancanze gravissime e alle negligenze.Il decreto Caivano ha peggiorato la situazione, mancano agenti di polizia penitenziaria, sebbene ci sia un aumento degli educatori.