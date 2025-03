Anteprima24.it - Carcere di Benevento, detenuta dà fuoco al materasso e al cuscino della propria cella

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPaura e tensione neldiper la folle protesta di una. Come denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per voce del Segretario nazionale Giuseppe Cimino e del Segretario locale Antonio De Stefano, “nel Reparto femminile unaristretta al secondo piano ha, per futili motivi, datoale al. Nonostante l’opera di mediazione ed i vari tentativi del personale in servizio nel convincerla a spegnere il, la donna ha continuato con il suo atteggiamento. Sono quindi prontamente intervenute le altre colleghe del reparto esorveglianza che, con l’ausilio delle maschere antigas, hanno spostato tutte le detenute del secondo piano nel cortile passeggi. La ristretta responsabile del grave evento critico è stata spostata al piano terra ma ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo, distruggendo un’altrae provocandosi anche delle ferite”.