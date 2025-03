Juventusnews24.com - Capello non le manda a dire su Calciopoli: «Sanzioni poco serie! Non è giusto che ci abbiano fatto questo». Che attacco di Don Fabio!

di Redazione JuventusNews24, ex allenatore della Juve, ha difeso i bianconeri in merito a: ecco cos’ha detto Donsulle sentenze relative agli scudetti!non lenei confronti di. L’ex allenatore della Juve ha rivissuto lo scandalo del 2006, andando a strenua difesa dei bianconeri. Ecco le sue parole sulle sentenze.«Non è statoche cirevocato gli scudetti perché erano legittimi. In finale di Coppa del Mondo 2006, Italia-Francia, c’erano nove giocatori della Juventus. Eravamo i migliori.? Abbiamo vinto il titolo perché avevamo la squadra giusta per farlo, non avevamo bisogno di aiuti esterni e non avevamo idea di cosa potesse fare lazioni. Lesono state, perché è stato dimostrato che erano coinvolti tutti i grandi club d’Italia ma alcuni sono stati puniti molto più di altri.