Capello | L’ambizione di Inzaghi alimenta quella dei giocatori dell’Inter!

Inter-Feyenoord è la prossima imminente sfida dei nerazzurri. Prima dell’importante match ha parlato dei campioni d’Italia Fabionel pre-gara di Sky.AMBIZIONE – Inter-Feyenoord è l’ultimo ostacolo dei meneghini per accedere ai quarti di finale di Champions League. L’ex tecnico di Roma e Juventus, Fabioha espresso la sua opinione riguardo alla forza dei nerazzurri e la grande possibilità di lottare su tutti i fronti: «di Simoneè di vincere tre trofei, forse quattro. L’allenatore trasmette ambizione. Credo che abbia lo spogliatoio dalla sua parte. Sono convinti tutti di quello che stanno facendo. Non si lamenta nessuno, entrano contenti ed escono contenti. Per cui questo ambiente così favorevole può aiutare a raggiungere diversi risultati. La squadra è molto forte.