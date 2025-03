Sololaroma.it - Caos Athletic Bilbao, nuove tensioni tra i tifosi: la situazione

Poco più di due giorni e poi si capirà quale sarà il destino della Roma in Europa League, con la decisiva sfida di ritorno contro l’che permetterà di capire che staccherà il pass per i quarti di finale. Se in casa giallorossa si vive un momento di grande euforia, anche grazie al successo in extremis nella gara d’andata, lain terra basca non è sicuramente delle più tranquille. Dopo il roboante 7-1 al Valladolid infatti la formazione di Valverde nelle tre partite successive ha rimediato due sconfitte ed un pareggio, anche se non sono solamente i risultati a riscaldare negativamente l’ambiente.Da qualche settimana infatti a finire sotto la lente d’ingrandimento sono stati i rapporti tesi tra i supporters e la società, che sono sfociati in sciopero del tifo nelle partite casalinghe.