Iltempo.it - Campi Flegrei, notte di paura: nuova scossa e gas sotto osservazione

Ancorain provincia di Napoli. Unadi terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella zona dei(Pozzuoli). Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non sono segnalati danni. Larientrerebbe nello sciame sismico legato al fenomeno del bradisismo, il sollevamento o abbassamento del suolo legato all'attività vulcanica sotterranea dell'area. Nei periodi di sollevamento (come quello attuale), il terreno si deforma, causando fratture nelle rocce e generando sciami sismici. Negli ultimi anni, ihanno mostrato un significativo sollevamento del suolo, specialmente nell'area di Pozzuoli, accompagnato da uno sciame sismico più frequente. Questo è un segnale che l'attività vulcanica sotterranea è in corso. Tra gli effetti del bradisismo anche le concentrazioni anomale di gas, in particolare di anidride carbonica e acido solforico.