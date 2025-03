Cityrumors.it - Campi Flegrei, il rischio bradisismico cresce: cittadini in allarme, Protezione Civile frena

Aumento dell’anidride carbonica, sciame sismico e strategia di allerta: la situazione neitiene in ansia la popolazione.Negli ultimi mesi, l’area deiè tornata al centro dell’attenzione a causa dell’intensificarsi dell’attività sismica e vulcanica. La zona, già nota per il fenomeno del bradisismo – un lento sollevamento e abbassamento del suolo dovuto all’attività del magma sotterraneo – ha registrato un aumento significativo dei terremoti, suscitando preoccupazione tra gli abitanti.Aumento significativo dei terremoti Cityrumors.it foto AnsaSolo nelle ultime settimane, sciami sismici hanno scosso l’area, mentre i parametri biochimici mostrano un incremento dell’anidride carbonica, segnale che il sottosuolo è in fermento. Gli esperti, però, invitano alla cautela: questi fenomeni sono tipici di una caldera vulcanica attiva e non necessariamente preludono a un’eruzione imminente.